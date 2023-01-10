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Манчестер Сити представил форму, приуроченную к Китайскому Новому году

Новая специальная форма "горожан" смотрится очень эффектно.
Сегодня, 17:54
Форма Манчестер Сити / Sky Sports
Форма Манчестер Сити / Sky Sports

Многие футбольные клубы в сотрудничестве с производителями форм выпускают специальные дизайны, связанные с разными событиями.

Манчестер Сити последние три года получает форму от известного бренда Puma. И они подготовили для фанатов лимитированную серию формы "горожан".

В этот раз Ман Сити и Puma представили форму, приуроченную к Китайскому Новому году, который будет праздноваться 22 января. Данная коллекция будет отмечать год кролика.

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Свой следующий матч Манчестер Сити проведет в среду, 11 января - в рамках кубка лиги команда Пепа Гвардиолы отправится в гости к Саутгемптону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ китайский Новый год

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