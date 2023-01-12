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"Карлик на гормонах" и "беспринципный сын шлюхи": СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба

Команда Бартомеу нелестно высказывалась о лидерах команды.
Сегодня, 16:25
Жозеп Бартомеу / Getty Images
Жозеп Бартомеу / Getty Images

Экс-президента Барселоны Жозепа Бартомеу подозревают в сливе в прессу информации по контрактам игроков. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Бартомеу, бывшего исполнительного директора Барселоны Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов.

"Было бы неплохо опубликовать миллионные контракты игроков первой команды, чтобы люди могли отказаться от них", – говорится в электронном письме, которое Понти отправил Бартомеу в марте 2020 года.

Помимо этого, Понти нелестно отзывался о Месси после информации в СМИ, по которой аргентинец должен был получить по контракту 500 млн за 4 года в Барселоне.

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"Барто, нельзя так хорошо себя вести с этой канализационной крысой. Клуб дал ему все, а он установил диктатуру трансферов, продлений, спонсоров и т.д. И, прежде всего, он посвятил себя шантажу и грубости, от которых пострадал клуб и его сотрудники. И все из-за этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью Барсе!

Но когда дела пошли плохо, вы получаете загадочное: "Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса Суареса".

Он заслуживает человеческого безразличия, и это самое худшее, что может с ним случиться", – написал глава юротдела в другом письме Бартомеу.

Кроме этого, под раздачу попал и защитник Жерар Пике, который после разгрома от Баварии (2:8) заявил, что клубу нужны перемены на всех уровнях.

"Нужно быть беспринципным сыном шлюхи, чтобы такое говорить", – написал Понти по электронной почте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жозеп Бартомеу

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