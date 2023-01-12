Основной голкипер Милана вряд ли успеет восстановиться к началу плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер Милана Майк Меньян пока далек от возвращения на поле. Об этом сообщает издание Milan News.

На восстановление 27-летнего француза уйдет еще 40-50 дней. Таким образом, голкипер может пропустить первый матч Лиги чемпионов с Тоттенхэмом в 1/8 финала, который состоится 14 февраля.

Напомним, Меньян не выходит на поле с 22 сентября. Голкипер получил повреждение ноги в матче против сборной Австрии в Лиге наций (2:0).

В текущем сезоне на счету француза 2 сухих матча в 7 играх в рамках Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан летом усилится игроком Аталанты.