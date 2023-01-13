Рома - Дженоа 1:0: обзор и результат матча Кубка Италии 12.01.2023

В четверг, 12 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка Италии Рома принимала Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм прошел полностью под контролем римской команды. "Волки" не только много владели мячом, но и создали немало моментов у ворот соперника, однако забить не смогли.

На вторую половину встречи Рома вышла с тем же настроем, что помогло клубу забить на 64-й минуте. Автором гола стал форвард Пауло Дибала.

В оставшуюся часть матча игроки Дженоа перехватили инициативу, однако им не хватило мастерства, чтобы пробить оборону хозяев.

Статистика матча Рома - Дженоа 1/8 финала кубка Италии

Рома - Дженоа 1:0

Голы: Дибала, 64

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 25 - 7

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 4 - 17

Атаки: 105 - 93

Рома: Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Матич, Пеллегрини (Дибала, 46), Бове (Кристанте, 61), Дзаньоло (Тахирович, 87), Залевски (Челик, 75), Абрахам, Эль-Шаарави (Спинаццола, 62).

Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Вольякко, Дрэгушин, Чиборра (Кришито, 63), Бадель (Стротман, 64), Стураро (Френдруп, 64), Гальдамес (Араму, 75), Кода (Пушкаш, 75), Ялчин.

Предупреждения: Бове (35), Дзаньоло (57), Чиборра (59), Вольякко (83).