iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Дженоа 1:0: обзор и результат матча Кубка Италии 12.01.2023

Римский клуб добыл минимальную победу над Дженоа.
Сегодня, 00:03
ФК Рома / Getty Images
ФК Рома / Getty Images

В четверг, 12 ноября, в рамках 1/8 финала Кубка Италии Рома принимала Дженоа. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм прошел полностью под контролем римской команды. "Волки" не только много владели мячом, но и создали немало моментов у ворот соперника, однако забить не смогли.

На вторую половину встречи Рома вышла с тем же настроем, что помогло клубу забить на 64-й минуте. Автором гола стал форвард Пауло Дибала.

В оставшуюся часть матча игроки Дженоа перехватили инициативу, однако им не хватило мастерства, чтобы пробить оборону хозяев.

Статистика матча Рома - Дженоа 1/8 финала кубка Италии

Рома - Дженоа 1:0
Голы: Дибала, 64

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 25 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 4 - 17
Атаки: 105 - 93

Рома: Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Матич, Пеллегрини (Дибала, 46), Бове (Кристанте, 61), Дзаньоло (Тахирович, 87), Залевски (Челик, 75), Абрахам, Эль-Шаарави (Спинаццола, 62).

Дженоа: Жозеп Мартинес, Сабелли, Бани, Вольякко, Дрэгушин, Чиборра (Кришито, 63), Бадель (Стротман, 64), Стураро (Френдруп, 64), Гальдамес (Араму, 75), Кода (Пушкаш, 75), Ялчин.

Предупреждения: Бове (35), Дзаньоло (57), Чиборра (59), Вольякко (83).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа Кубок Италии

Статьи по теме

Неожиданный вылет из Кубка: Милан в большинстве уступил на своем поле Торино Неожиданный вылет из Кубка: Милан в большинстве уступил на своем поле Торино
Интер - Парма 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Италии Интер - Парма 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Италии
Буффон не помог: Интер обыграл Парму и пробился в четвертьфинал кубка Италии Буффон не помог: Интер обыграл Парму и пробился в четвертьфинал кубка Италии
Голы, интрига и вагон желтых карточек: Рома на последней минуте вырвала ничью в матче с Миланом Голы, интрига и вагон желтых карточек: Рома на последней минуте вырвала ничью в матче с Миланом
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Реал - Валенсия 1:1 (4:3 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 12 января
Украина00:46
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина00:32
Еще одна попытка: Арсенал сделал улучшенное предложение Шахтеру по Мудрику
Европа00:09
Очередная травма и ужасный дебют Феликса: Челси уступил Фулхэму
Европа00:03
Гол Дибалы вывел Рому в четвертьфинал Кубка Италии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Барселона пробилась в финал Суперкубка Испании, переиграв в серии пенальти Бетис
Европа23:01
Милан продлил контракт с основным полузащитником
Украина22:13
Ракицкий пополнит ряды Шахтера
Европа21:55
Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии
НБА21:43
Дюрант и ЛеБрон продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK