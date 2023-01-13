"Все были одержимы победой": Роналду назвал самый памятный момент в карьере

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду назвал наиболее запоминающийся момент в карьере.

По словам португальского футболиста, он навсегда запомнил победу вместе с мадридским Реалом в Лиге чемпионов в 2014-м году.

"В мадридском Реале всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но "Десима" была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа. Десима с Реалом - момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду".

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"Когда вы подписываете контракт с Реалом, вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.

Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом", - сказал Роналду в интервью LiveScore.

Напомним, Роналду выступал за мадридский Реал с 2009 по 2018 год, а за это время он выиграл четыре раза Лигу чемпионов.