iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все были одержимы победой": Роналду назвал самый памятный момент в карьере

Португалець был счастлив выиграть Лигу чемпионов.
Сегодня, 08:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду назвал наиболее запоминающийся момент в карьере.

По словам португальского футболиста, он навсегда запомнил победу вместе с мадридским Реалом в Лиге чемпионов в 2014-м году.

"В мадридском Реале всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но "Десима" была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа. Десима с Реалом - момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду".

Читай также: Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля

"Когда вы подписываете контракт с Реалом, вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.

Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом", - сказал Роналду в интервью LiveScore.

Напомним, Роналду выступал за мадридский Реал с 2009 по 2018 год, а за это время он выиграл четыре раза Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают Пьянич - о переходе Роналду в Ан-Наср: Играть здесь не так легко, как считают
Месси vs Роналду: кто лучше? Месси vs Роналду: кто лучше?
Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля Когда зарплата позволяет: Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля
Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Теннис10:30
"Иди отсюда, придурок": Новак Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
Киберспорт10:06
NaVi - One Move: прогноз на матч DPC CIS Tour 1
Евро-202409:40
Наполи - Ювентус: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
Ралли09:35
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа08:59
"Все были одержимы победой": Роналду назвал самый памятный момент в карьере
Бокс08:35
Тренер Уайлдера: Деонтей отправит Усика в нокаут
НБА08:12
НБА: Бруклин уступил Бостону, Кливленд вырвал победу у Портленда
НХЛ07:48
НХЛ: Тампа-Бэй переиграла Ванкувер, Бостон без шансов уступил Сиэтлу
Европа07:23
Бетис - Барселона 2:2 (2:4 по пенальти) Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Испании
Европа01:01
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 12 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK