Моуринью: Кубок Италии – худший турнир Европы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью раскритиковал организацию и проведение матчей Кубка Италии.

"Кубок Италии – это худший турнир Европы, он не защищает маленькие команды.

Торино выиграл у Милана, но следующий матч ему придется сыграть на выезде, потому что Фиорентина в прошлом году финишировала седьмой, а они были восьмыми или девятыми. Я этого не понимаю.

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Было бы здорово сыграть на поле команды Серии B или Серии C. Где же эмоции от игры на полном стадионе клуба Серии C? Почему этого не происходит? Тех, у кого есть мечта в Кубке Италии, не защищают", – сказал Моуринью в интервью La Casa di C.

Напомним, Рома в 1/4 финала сыграет с победителем пары Наполи – Кремонезе. Матч состоится 1 февраля.