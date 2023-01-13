Жиру назвал условия, при которых готов продлить контракт с Миланом

Француз хочет получить контракт до 2025 года.

Форвард Оливье Жиру в ближайшее время обсудит с Милан возможность продления контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В ближайшие недели ожидается встреча между клубом и агентом 36-летнего француза. Обе стороны хотят продлить соглашение и постараются закрыть сделку.

Отметим, Жиру хотел бы контракт до 2025 года с зарплатой в 4 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету француза 5 голов и 3 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт с основным полузащитником.