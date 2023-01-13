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Опроверг слив Месси и объяснил оскорбление в его адрес: Бартомеу попытался объясниться

Экс-глава каталонского клуба не стал "давать заднюю".
Вчера, 22:20
Жозеп Бартомеу / Getty Images
Жозеп Бартомеу / Getty Images

Бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу отрекся от информации касаемо слива контракта экс-нападающего клуба Лионеля Месси.

"Я хочу пояснить, что я не делал никаких сливов, не санкционировал их и не знал ни о какой утечке", – заявил Бартомеу в интервью La Vanguardia.

Кроме того, испанский функционер ответил на вопрос об оскорблениях футболистов Барселоны. Роман Гомес Понти в частной переписке называл Месси "карликом на гормонах" и "канализационной крысой". Под раздачу также попал Жерар Пике.

На это Бартомеу ответил что эти комментарии являются "сообщениями, сделанными в частном порядке", и что у каждого человека есть право "свободы выражения".

Напомним, ранее СМИ слили переписки бывшего президента Барселоны с членами правления клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жозеп Бартомеу

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