Руководство Челси определилось с судьбой главного тренера Челси Грэма Поттера. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Наставник лондонской команды сохранил поддержку владельцев клуба, в частности, Тодда Боули. Будущее Поттера даже не обсуждалось после поражения от Фулхэма (1:2).

Напомним, в 8 последних матчах Челси потерпел 6 поражений, один раз сыграл вничью и одержал всего одну победу.

После 18 туров АПЛ лондонский клуб занимает 10 место, набрав всего 25 очков.

Ранее сообщалось, что Челси рассматривает вариант с подписанием хавбека Брайтона.