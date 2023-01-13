iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Руководство Челси определилось с судьбой главного тренера

Поттер останется у руля команды.
Вчера, 22:50
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Руководство Челси определилось с судьбой главного тренера Челси Грэма Поттера. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Наставник лондонской команды сохранил поддержку владельцев клуба, в частности, Тодда Боули. Будущее Поттера даже не обсуждалось после поражения от Фулхэма (1:2).

Напомним, в 8 последних матчах Челси потерпел 6 поражений, один раз сыграл вничью и одержал всего одну победу.

После 18 туров АПЛ лондонский клуб занимает 10 место, набрав всего 25 очков.

Ранее сообщалось, что Челси рассматривает вариант с подписанием хавбека Брайтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

Статьи по теме

Очередной трансфер? Челси рассматривает вариант с подписанием хавбека Брайтона Очередной трансфер? Челси рассматривает вариант с подписанием хавбека Брайтона
Очередная травма и ужасный дебют Феликса: Челси уступил Фулхэму Очередная травма и ужасный дебют Феликса: Челси уступил Фулхэму
Челси готовится к уходу одного из ключевых игроков центра поля Челси готовится к уходу одного из ключевых игроков центра поля
Вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы Вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании
Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Вегхорст: Это привилегия для меня присоединиться к Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:56
Европа23:56
Манчестер Юнайтед объявил об аренде форварда Бернли
Европа23:40
Наполи на своем поле уничтожил Ювентус
Бокс23:18
"Пузо, ты где?": Усик не устает троллить Фьюри, записав новое насмешливое видео
Европа23:12
Клубы из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 млн евро за сезон
Евро-202423:10
Наполи - Ювентус: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
Европа22:50
Руководство Челси определилось с судьбой главного тренера
Европа22:29
Ярмолюк забил дебютный гол за молодежную команду Брентфорда
Европа22:20
Опроверг слив Месси и объяснил оскорбление в его адрес: Бартомеу попытался объясниться
Бокс21:58
Промоутер Джошуа рассказал, когда хочет организовать бой с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK