Пирс Морган раскритиковал Арсенал за неудачу с трансфером Мудрика

Журналист Пирс Морган раскритиковал Арсенала за ситуацию со срывом трансфера вингера Шахтера Михаила Мудрика.

"Меня бесит это фиаско с Мудриком. Если Арсенал хочет выиграть АПЛ в этом сезоне, нельзя неделями возиться с ключевыми целями, а потом позволять тебя переигрывать или перебивать твою ставку в последний момент. Это выглядит слабо.

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Мы должны как можно скорее купить еще одного высококлассного форварда", – написал Морган в твиттере.

Напомним, контракт Мудрика с Челси будет рассчитан до июня 2030 года. Сумма трансфера вместе с бонусами составит 100 млн евро.