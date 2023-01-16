Невилл: Я очарован работой тен Хага в Манчестер Юнайтед

Экс-футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл высказался о работе главного тренера Эрика тен Хага в клубе.

"Я очарован работой, проделанной тен Хагом. Если бы мне четыре месяца назад сказали, что Манчестер Юнайтед будет в нынешнем положении, я бы сказал, что на это нет никаких шансов.

Я бы сказал, что они окажутся в середине таблицы. В прошлом сезоне, в начале этого я думал, что они крайне далеки от нынешнего положения. Я думал, они переплатили за Антони, я думал, они переплатили за Каземиро. Это выглядело как обычная паника в Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что не нужно слишком увлекаться, но тренер проделал большую работу не только на поле, но и с игроками, учитывая то, как он их объединил, этот дух, который он им привил, и то, как он справлялся с серьезными ситуациями.

Читайте также: Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Наполи

Над Харри Магуайром нависала большая туча в течение многих месяцев, может быть, года. Должен ли он играть? Не должен ли он играть? Ситуация с Криштиану Роналдубыла урегулирована идеально. Те, кто сомневался, что он справляется с этим должным образом, теперь, вероятно, думают, что на самом деле он все правильно все сделал.

Он оставил Антони за 90 миллионов фунтов на скамейке запасных в матче с Ман Сити. У него нет никаких проблем с тем, чтобы оставить игрока за 90 миллионов на скамейке.

Люк Шоу играл на позиции центрального защитника вместо Лисандро Мартинеса. Это смелые решения – я думал, что Мартинес будет играть, я думал, Шоу будет левым защитником. Но он знает, что хочет делать, он готов рисковать, он сам себе хозяин. Он проделал очень, очень, очень хорошую работу. Выдающуюся работу", – сказал Гари Невилл в интервью Sky Sports.

Напомним, после 18-ти туров Манчестер Юнайтед занимает четвертое место, набрав 38 очков.