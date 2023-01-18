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Вегхорст дебютирует за Манчестер Юнайтед, выйдя в старте на матч против Кристал Пэлас

Нидерландец сразу же бросится в бой за новую команду.
Сегодня, 21:17
Ваут Вегхорст / Getty Images
Ваут Вегхорст / Getty Images

В среду, 18 января, состоится перенесенный матч 7 тура Английской Премьер-лиги между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг из-за очередной травмы Антони Марсьяля решил сразу же выпустить в старте новичка команды Ваута Вегхорста.

Также стоит отметить возвращение в стартовый состав "красных дьяволов" на поединок чемпионата Лисандро Мартинеса, который отошел от празднования победы на чемпионате мира 2022 года.

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Ричардс, Гехи, Митчелл - Дукуре, Хьюз, Олисе, Матета, Заа - Эдуар.

Запасные: Джонстон, Айю, Уорд, Эзе, Миливоевич, Озо, Ридевальд, Томкинс, Шлюпп.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст.

Запасные: Хитон, Эланга, Гарначо, Линделеф, Магуайр, МакТоминей, Маласия, Пельистри, Фред.

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Стартовый свисток матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Кристал Пэлас ваут Вегхорст

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