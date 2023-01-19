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Роналду - лучший игрок матча звезд Ан-Насра и Аль-Хилаля против ПСЖ

Дубль принес португальцу первую награду в Саудовской Аравии.
Вчера, 21:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Криштиану Роналду стал лучшим игроком товарищеского матча против ПСЖ (4:5), выступая в составе звезд Ан-Насра и Аль-Хилаля.

37-летний португалец вышел на поле в старте в статусе капитана, отличившись за 61 минуту на поле дублем.

Напомним, Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии в конце декабря, но пока не дебютировал за саудовский клуб в официальных играх. Португалец подписал контракт с клубом на два года.

Ранее сообщалось, что Роналду будет платить 250 тысяч фунтов в месяц за аренду 17 комнат саудовского отеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча
Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча

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