Цыганков остался в запасе на свой первый матч в составе Жироны

При этом украинец с большой долей вероятности на поле по ходу поединка не появится.

В воскресенье, 22 января, Жирона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде против Вильярреала.

Перед поединком главный тренер каталонского клуба Мичел огласил стартовый состав, оставив в запасе новичка команды Виктора Цыганкова, о чем сообщал ранее.

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Кроме того, наставник "бело-красных" отмечал, что украинский вингер пока не готов играть и на поле не появится.

Матч чемпионата Испании Вильярреал - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Ранее Цыганков рассказал о причинах перехода в Жирону.