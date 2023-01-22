Цыганков остался в запасе на свой первый матч в составе Жироны
В воскресенье, 22 января, Жирона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги сыграет на выезде против Вильярреала.
Перед поединком главный тренер каталонского клуба Мичел огласил стартовый состав, оставив в запасе новичка команды Виктора Цыганкова, о чем сообщал ранее.
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Кроме того, наставник "бело-красных" отмечал, что украинский вингер пока не готов играть и на поле не появится.
L'ONZE! ❤️🤍#VillarrealGirona pic.twitter.com/IFVzN8TUk7— Girona FC (@GironaFC) January 22, 2023
Матч чемпионата Испании Вильярреал - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Ранее Цыганков рассказал о причинах перехода в Жирону.