iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио

Очередное пополнение лазарета действующего чемпиона Италии.
Сегодня, 18:56
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Тео Эрнандес будет вынужден пропустить центральный матч 19-го тура итальянской Серии А против Лацио.

Согласно с официальным сайтом "россонери", у левого защитника мышечная усталость, из-за которой он не полетел вместе с командой на поединок в Рим. Медицинский штаб клуба не хочет рисковать получением серьезной травмы.

При этом также сообщается, что из-за дисквалификации Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Исмаэля Беннасера, который перебрал желтых карточек.

Однако есть и хорошие новости: после дисквалификации возвращается Сандро Тонали. К тому же в матче смогут принять участие Анте Ребич и Раде Крунич, восстановившиеся от травм.

Читай также: Жиру определился со своим будущим в Милане

Напомним, что матч Лацио - Милан состоится во вторник, 24 января. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лацио Серия А Тео Эрнандес

Статьи по теме

Жиру определился со своим будущим в Милане Жиру определился со своим будущим в Милане
Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Ювентус - Аталанта 3:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ибрагимович завершит карьеру и станет послом Милана Ибрагимович завершит карьеру и станет послом Милана
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа19:17
Ноттингем Форест из-за травмы Хендерсона хочет арендовать у ПСЖ Наваса
Европа18:56
Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио
Европа18:37
Бавария из-за Нагельсманна уволила тренера вратарей, чем расстроила Нойера
Бокс18:12
"На войне или в ринге нельзя недооценивать украинца": Промоутер Фьюри охарактеризовал Усика
Европа18:08
Тоттенхэм пытается перехватить трансферную цель Эвертона
НБА17:55
Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука
Украина17:34
Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов
Игровые17:20
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: определились четвертьфинальные пары турнира
Украина16:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина16:42
Динамо определилось с еще двумя соперниками на тренировочном сборе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK