Ключевой игрок Милана пропустит матч против Лацио

Тео Эрнандес будет вынужден пропустить центральный матч 19-го тура итальянской Серии А против Лацио.

Согласно с официальным сайтом "россонери", у левого защитника мышечная усталость, из-за которой он не полетел вместе с командой на поединок в Рим. Медицинский штаб клуба не хочет рисковать получением серьезной травмы.

При этом также сообщается, что из-за дисквалификации Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Исмаэля Беннасера, который перебрал желтых карточек.

Однако есть и хорошие новости: после дисквалификации возвращается Сандро Тонали. К тому же в матче смогут принять участие Анте Ребич и Раде Крунич, восстановившиеся от травм.

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Напомним, что матч Лацио - Милан состоится во вторник, 24 января. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.