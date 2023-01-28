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Пол Паркер обвинил фанатов Роналду в плохом приеме Вегхорста

Это настоящий позор для клуба.
Сегодня, 19:08
Вут Вегхорст / Getty Images
Вут Вегхорст / Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Пол Паркер обвинил "фанбоев" Роналду в том, что они плохо приняли Вута Вегхорста на Олд Траффорд, пишет soccernews.nl.

Бывший футболист считает, что пусть Криштиано и был лучшим игроком, именно нидерландец сейчас работает над тем, чтобы приносить Юнайтед победы.

"Я думаю, что к Вегорсту отнеслись слишком критически. Он провел всего три игры за Юнайтед, и судить о нем слишком рано.

Хотя мы, конечно, говорим о Юнайтед, где о тебе всегда судят по твоей игре. Каждый игрок находится под большим давлением, и им приходится иметь дело с этим 24 часа в сутки.

Кроме того, люди не должны забывать, что речь идет не о Криштиану Роналду. Роналду лучше как футболист, но этот парень предлагает нечто новое. Он усердно работает и хочет помочь клубу", – сказал бывший защитник Манчестер Юнайтед.

Паркер уверен, что вся ненависть к Вегхорсту исходит только от фанатов Роналду, ведь нормальный болельщик не может желать плохого своему клубу.

"Они просто поливают грязью, и это позор. Они должны хотеть, чтобы клуб преуспел, даже без их великого героя. Роналду сейчас живет новой жизнью, играя в лиге, которая интересна только его персональным фанатам.

Не нужно забывать, что Вегорст только что вернулся из «Европейского Китая», потому что такова роль Турции в футболе. Турецкая лига – это своего рода кладбище, куда игроки отправляются только в том случае, если хотят подзаработать или им нужен отпуск!" – отметил Паркер.

Напомним, что в Манчестере уже подумывают выкупить нидерландского форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ваут Вегхорст

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