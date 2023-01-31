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Абрамович передаст Украине 2,3 млрд фунтов, вырученные с продажи Челси

Российский бизнесмен отдаст деньги пострадавшим во время войны людям.
Сегодня, 16:16
Роман Абрамович / Getty Images
Роман Абрамович / Getty Images

Бизнесмен и российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые получил от продажи футбольного клуба Челси. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Весной 2022 года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине. Для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский бизнесмен находится под санкциями.

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Отметим, данная сумма станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще не названный фонд в течение пары недель.

В ближайшее время будут представлены подробности о правлении и проектах благотворительной организации. Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд.

Напомним, в мае прошлого года Абрамович продал Челси за 4,3 млр долларов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Челси война Роман Абрамович

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