Хави выступил с заявлением касаемо зимних трансферов Барселоны

Главный тренер Барселоны Хави высказался касаемо трансферной кампании клуба.

"Мы снова зависим от финансового фэйр-плей. Эктор хотел больше игровой практики, и я его понимаю. Я понимаю и ценю его профессионализм. Без него, Жерара и Мемфиса нам не помешало бы подкрепление на их позиции, но я не знаю.

Амрабат? Я не могу говорить об игроках, которые не из нашей команды. Я думаю, что он хороший футболист, не более того.

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Что касаемо нужных качеств новичков, в общем, ничего особенного, нужен разве что кто-то, кто придет, чтобы внести свой вклад. Мы не будем делать трансферы ради трансферов. У нас в команде все в порядке, и мы зависим от фэйр-плей.

Вы хотите узнать, будут ли подписания? В данный момент – нет. Новостей, кроме ухода Эктора, нет", – сказал Хави в интервью As.

Напомним, этой зимой Барселону покинул форвард Мемфис, перейдя в Атлетико за 5 млн евро.