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Барселона не договорилась об аренде хавбека Фиорентины

У стороны было разное видение того, в каком формате оформить сделку.
Вчера, 22:18
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Барселона хотела присоединиться к трансферному безумию, которое обычно происходит в последний день оформления сделок.

Каталонцы намеревались арендовать у Фиорентины полузащитника Софьяна Амрабата, который в составе сборной Марокко удивил многих на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

Однако их сделка не состоится. Как сообщает Фабрицио Романо, клубы не смогли договориться по формату аренды: Барселона хотела аренду с правом выкупа, в то время как "фиалки" желали включить в соглашение опцию обязательного выкупа.

Альтернативным вариантом для итальянцев был полноценный трансфер, но для этого у "сине-гранатовых" не хватает средств.

Напомним, что на ISPORT можно следить за развитием событий дедлайна трансферного окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фиорентина

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