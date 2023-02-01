"Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба
В начале 2022 года многолетний генеральный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд покинул свой пост, который занял Ричард Арнольд.
До конца сезона-2021/22 Вудворд помогал Арнольду с обязанностями после чего окончательно покинул клуб. Прошлым летом новый генменеджер начал самостоятельную работу.
Согласно с The Telegraph, Арнольд ввел новую трансферную политику после разочарования в клубных нарушителях спокойствия.
Он устал видеть, что клуб находится во власти проблемных игроков, которые создают лишнюю шумиху вокруг Манчестер Юнайтед, и почувствовал необходимость вмешаться и подчеркнуть изменение политики.
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После заявления Арнольда манкунианцы завершили летнее трансферное окно, подписав Каземиро, Антони, Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласию, также пригласив Кристиана Эриксена, которого считают одним из главных положительных персон в раздевалке.
С этой политикой также связано то, что "красные дьяволы" отказались от четырех игроков, которых им предлагали в качестве замены травмированного Эриксена.
Вместо этого МЮ тихо оформил аренду Марселя Забитцера, который больше подходит под требования Эрика тен Хага. Плюс была оформлена аренда Ваута Вегхорста по тем же причинам.