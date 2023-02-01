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"Никаких придурков!": гендиректор Манчестер Юнайтед ввел новую трансферную политику клуба

Манкунианцам надоели футболисты, которые создают клубу слишком много проблем.
Сегодня, 13:45
Ричард Арнольд / Getty Images
Ричард Арнольд / Getty Images

В начале 2022 года многолетний генеральный директор Манчестер Юнайтед Эд Вудворд покинул свой пост, который занял Ричард Арнольд.

До конца сезона-2021/22 Вудворд помогал Арнольду с обязанностями после чего окончательно покинул клуб. Прошлым летом новый генменеджер начал самостоятельную работу.

Согласно с The Telegraph, Арнольд ввел новую трансферную политику после разочарования в клубных нарушителях спокойствия.

Он устал видеть, что клуб находится во власти проблемных игроков, которые создают лишнюю шумиху вокруг Манчестер Юнайтед, и почувствовал необходимость вмешаться и подчеркнуть изменение политики.

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После заявления Арнольда манкунианцы завершили летнее трансферное окно, подписав Каземиро, Антони, Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласию, также пригласив Кристиана Эриксена, которого считают одним из главных положительных персон в раздевалке.

С этой политикой также связано то, что "красные дьяволы" отказались от четырех игроков, которых им предлагали в качестве замены травмированного Эриксена.

Вместо этого МЮ тихо оформил аренду Марселя Забитцера, который больше подходит под требования Эрика тен Хага. Плюс была оформлена аренда Ваута Вегхорста по тем же причинам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ричард Арнольд

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