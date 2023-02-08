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Капитан Тоттенхэма выбыл на долгий срок из-за травмы

Льорис не поможет своему клубу в Лиге чемпионов.
Сегодня, 15:19
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Капитан и голкипер Тоттенхэма Уго Льорис выбыл на долгий срок из-за повреждения. Об этом сообщает издание The Telegraph.

36-летний француз получил травму колена во время матча против Манчестер Сити (1:0). Медобследование выявило повреждение связок. 

Льорис сможет восстановиться не ранее, чем через 6-8 недель. В клубе надеются, что операция игроку не потребуется, но он продолжит проходить обследования. 

Таким образом, капитан пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов против Милана в рамках 1/8 финала. Первая встреча состоится 14 февраля, а ответная – 8 марта.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма.

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