Звезду французской Лиги 1 обвиняют в финансовых махинациях

Один из лучших бомбардиров чемпионата может понести наказание за уклонение от уплаты налогов во время выступлений в Испании.

Капитан Монако Виссам Бен Йеддер находится под прицелом испанского правосудия, сообщает французское издание RMC Sport.

32-летний француз обвиняется в уклонении от уплаты налогов во времена выступлений за Севилью (2016-2019). Сообщается, что расследование было открыто в 2019 року.

По информации испанских СМИ, начало расследования заставило форварда выплатить 267 597 евро плюс проценты. Однако, как оказалось, этого было недостаточно, чтобы убедить прокурора снять обвинения.

Обвинение считает, что футболист умышленно фальсифицировал свои доходы. Теперь Бен Йеддеру грозит до девяти месяцев тюремного заключения и штраф в размере до 150 тысяч. Игрок должен явиться в испанский суд в среду, 15 февраля, чтобы ответить на данные обвинения.

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В 2019 году Виссама Бен Йеддер перешел из Севильи в Монако за 40 миллионов. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись 17 голами и 2 ассистами.