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Милан - Торино 1:0: обзор матча и результат игры 10.02.2023

Команда Стефано Пиоли одержала первую за восемь игр победу.
Вчера, 23:48
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

В пятницу, 10 февраля, на Сан-Сиро состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором Милан принимал в гостях Торино.

Команды подошли к данной встрече в разных состояниях: Милан проиграл три матча чемпионата подряд (7 матчей без побед во всех турнирах), а Торино имел трехматчевую беспроигрышную серию. И в этот день обе серии прервались.

Все решил единственный гол Оливье Жиру в середине второго тайма. После неудачного штрафного мяч остался у "россонери". Тео Эрнандес навесил с левого фланга, а лучший бомбардир в истории сборной Франции ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот "быков".

После полученного преимущества Стефано Пиоли перешел на традиционную схему с 4 защитниками. В таком состоянии "дьяволы" довели дело до победы, которая хоть и на время, но вернула их в зону Лиги чемпионов на 3-е место. Торино же упустил возможность сократить отставание от группы лидеров, оставшись на 7-м месте.

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Статистика матча Милан - Торино 22-го тура Серии А

Милан - Торино 1:0
Гол: Жиру, 62.

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 10 - 20
Атаки: 96 - 136

Милан: Татарушану - Калулу, Кьяер (Габбия, 70), Тиау - Салемакерс (Калабрия, 89), Крунич, Тонали (Побега, 89), Эрнандес - Диас (де Кетеларе, 79), Жиру (Ориги, 89), Леау.

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Гравиллон, 80), Схурс, Буонджорно (Войвода, 58) - Синго, Гинейтис (Линетти, 46), Адопо (Карамо, 69), Родригес - Влашич (Радоньич, 80), Санабрия, Миранчук.

Предупреждения: Кьяер - Гинейтис, Буонджорно, Схурс, Радоньич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино Серия А

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