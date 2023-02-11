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Левандовски оценил работу Хави в Барселоне

Поляк в восторге от работы со своим наставником.
Сегодня, 17:48
Левандовски и Хави / Getty Images
Левандовски и Хави / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски высказался о работе с главным тренером клуба Хави.

"Сразу видно, что Хави был невероятным футболистом. Хави придает ощущение, что он все делает правильно. Или то, что он говорит нам, правильно. 

Поэтому мы верим в то, что выбран правильный путь. По этой причине этот путь стоит поддержать и придерживаться ему. Безусловно, он был невероятным игроком.

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Думаю, очень важно понимать разницу между тем, чтобы быть футболистом и тренером. Одно дело быть потрясающим игроком, но быть потрясающим тренером – это немного другое.

Но все определяет то, есть успех у тренера или нет. Поэтому он понимает, что должен делать, и у него все получится", – сказал Левандовски в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 34-летнего поляка 14 голов и 4 ассиста в 17 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Роберт Левандовски

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