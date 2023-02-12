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Гвардиола - о титулах Манчестер Сити: Мы виноваты, что Джеррард поскользнулся?

Испанец продолжает защищать свою команду и то, каким образом она становилась чемпионом.
Сегодня, 14:40
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

АПЛ обвинила Манчестер Сити в финансовых махинациях, начиная с сезона-2008/09, когда клубом завладел шейх Мансур.

По мнению главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, эти обвинения "нанесли ущерб" предыдущим триумфам клуба при нем и его предшественниках Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини.

"Эти моменты триумфа принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам, независимо от предложения, в котором они упоминаются", - цитирует испанца The Guardian.

"Гол Серхио Агуэро (в 2012 году). Я не знаю, виноваты ли мы в том, что Стивен Джеррард поскользнулся на Энфилде. Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам".

"Моменты, которые мы прожили вместе эти годы, решит Премьер-лига. Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, сколько усилий мы приложили. Если что-то случилось в 2009 или 2010 году, это не изменится ни на секунду".

Ранее Пеп Гвардиола выразил мнение, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити, желая, чтобы его команду исключили из турниров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Стивен Джеррард Пеп Гвардиола

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