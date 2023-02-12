Гвардиола - о титулах Манчестер Сити: Мы виноваты, что Джеррард поскользнулся?

Испанец продолжает защищать свою команду и то, каким образом она становилась чемпионом.

АПЛ обвинила Манчестер Сити в финансовых махинациях, начиная с сезона-2008/09, когда клубом завладел шейх Мансур.

По мнению главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, эти обвинения "нанесли ущерб" предыдущим триумфам клуба при нем и его предшественниках Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини.

"Эти моменты триумфа принадлежат нам. Они абсолютно принадлежат нам, независимо от предложения, в котором они упоминаются", - цитирует испанца The Guardian.

"Гол Серхио Агуэро (в 2012 году). Я не знаю, виноваты ли мы в том, что Стивен Джеррард поскользнулся на Энфилде. Это была наша вина? Я уважаю Стивена Джеррарда, но этот момент принадлежит нам".

"Моменты, которые мы прожили вместе эти годы, решит Премьер-лига. Но я знаю, что мы выиграли и как мы это выиграли. Я знаю, сколько усилий мы приложили. Если что-то случилось в 2009 или 2010 году, это не изменится ни на секунду".

Ранее Пеп Гвардиола выразил мнение, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити, желая, чтобы его команду исключили из турниров.