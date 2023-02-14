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Гвардиола принес официальные извинения Джеррарду

Правильный и красивый поступок.
Сегодня, 16:55
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола принес официальные извинения Стивену Джеррарду за свои неаакуратные комментарии.

Напомним, Гвардиола, защищая Манчестер Сити и их достижения сказал: "Виноват ли Сити, что Джеррард поскользнулся на Энфилде?" Это случилось в 2014 году, когда капитан мерсисайдцев подскользнулся на ровном месте и потерял матч в результате чего Челси забил победный гол, а Ливерпуль остался без чемпионства.

А уже на следующий день Пеп принес экс-хавбеку сборной Англии официальные извинения, а также сказал, что уже извинился перед Стивом и его семьей лично.

"Я прошу прощения у Стивена Джеррарда за свои необязательные и глупые комментарии, которые я сделал в прошлый раз. Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает. Он знает, как я восхищаюсь им и его карьерой, тем, что он сделал для страны, в которой я живу и тренируюсь", - приводит слова тренера 90Min.

Гвардиола подчеркнул, что как тогда, так и сейчас он продолжит защищать клуб, но впредь постарается выбирать выражения, ведь это показывает его и клуб с плохой стороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард Хосеп Гвардиола

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