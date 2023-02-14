Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии

Бывший тренер Реала и Милана Фабио Капелло назвал величайшего тренера в истории итальянского футбола.

"Анчелотти – великий тренер, величайший из всех, что были в Италии. Он лучший, потому что побеждал везде, а это сложно.

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Карло в сборной Бразилии? Было бы очень интересно. Тренировать сборные – это совсем другое. Я пошел тренировать Англию, потому что у меня была такая мечта. Думаю, под конец карьеры такое может произойти и с Карло", – заявил Капелло в интервью Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет Реал по окончании клубного сезона и возглавит сборную Бразилии.