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Челси может летом подписать лидера Боруссии Дортмунд

Беллингем попал в сферу интересов лондонского клуба.
Сегодня, 15:48
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Челси может в летнее трансферное окно усилиться хавбеком Боруссии Дортмунд Джудом Беллингемом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего англичанина дать согласие на переход.

В случае непопадания в Лигу чемпионов Челси может столкнуться с проблемами, связанными с соблюдением финансового фэйр-плей, летом. Клуб планирует масштабную чистку состава и намерен продавать своих воспитанников.

Напомним, на Беллингема также претендуют Манчестер Сити, Ливерпуль и Реал.

В текущем сезоне на счету англичанина четыре гола и четыре ассиста в 19 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Челси может летом выкупить Фелиша.

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