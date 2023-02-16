Проиграв Манчестер Сити, Арсенал продолжил свою худшую в истории серию в АПЛ

До конца нынешнего сезона команда Микеля Артеты сможет как прервать серию, так и продолжить.

Манчестер Сити приехал на Эмирейтс в гости к лондонскому Арсеналу и одержал победу со счетом 3:1, которая позволила Пепу Гвардиоле и компании возглавить таблицу АПЛ.

Подопечные Микеля Артеты не справились с оппонентом, позволив ему на контратаках трижды отправить мяч в ворота Аарона Рамсдейла.

Данное поражение увеличило неутешительную серию "канониров". Как сообщает BBC, Арсенал проиграл Манчестер Сити 11-й матч подряд в рамках чемпионата Англии - ранее ни одна команда Англии не могла похвастаться такой длительной серией побед над лондонским клубом в рамках лиги.

Arsenal still have to go to the Etihad this season 👀 #BBCFootball #ARSMCI pic.twitter.com/kiBdIEONGj — Match of the Day (@BBCMOTD) February 15, 2023

Стоит отметить, что у Арсенала еще будет возможность как прервать эту серию, так и продолжить ее. Командам еще предстоит встретиться на Этихаде 26 апреля.