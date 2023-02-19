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Тренер ПСЖ - о матче с Лиллем: Невероятный сюжет

Наставник парижского клуба в восторге от игры.
Сегодня, 18:22
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал победу над Лиллем (4:3) в рамках Лиги 1.

"Одно слово – облегчение. Эмоциональный подъем. Матч был очень важен для всех – игроков и меня. Мы знали, что победа необходима, чтобы снова набрать обороты. О матче можно сказать многое. Сюжет невероятный, у нас были очень интересные первые 20 минут.

Мы вели 2:0, а потом потеряли концентрацию. При счете 2:1 стали нервничать. Пропускаем с пенальти, затем они вырываются вперед. В этот момент все осложняется травмами Нуну Мендеша и Неймара.

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У Неймара, скорее всего, растяжение связок голеностопа, посмотрим, насколько это серьезно. Его сейчас обследуют. У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным.

Тренер, который проигрывает четыре игры подряд, тем более в ПСЖ, явно был бы в беде. Я могу сказать, что у меня есть постоянная поддержка моего спортивного менеджмента и президента. Это очень важно", – сказал Гальтье в интервью RMC Sport.

Напомним, парижане прервали свою серию поражений, вновь оторвавшись от Марселя, который идет вторым, на 8 очков. Лилль остается пятым с 41-м очком в активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Галтье

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