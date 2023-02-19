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Незабываемый день рождения: Мудрик осчастливил юного украинского беженца совместным фото

Футболист поддержал соотечественника в столько непростое время.
Сегодня, 21:21
Мудрик с фанатом / chelseafc.com
Мудрик с фанатом / chelseafc.com

Семья земляков вингера Челси Михаила Мудрика, украинцев, запомнила момент, когда они встретились с игроком после финального свистка в субботнем матче против Саутгемптона (0:1).

Марко и Лука, а также их мама Наталья, беженцы от войны на родине, были гостями на Стэмфорд Бридж, к ним присоединился отец Виктор, который смог прилететь из Украины в тот день, чтобы посмотреть игру Челси, и отпраздновать день рождения одного из сыновей.

Источник: chelseafc.com

Источник: chelseafc.com

Данная встреча вызвала улыбки на лицах украинцев, особенно когда Мудрик подписал и подарил специальные бутсы и футболку Челси юному фанату, который, мечтает стать профессиональным футболистом.

В текущем сезоне на чету Михаила 5 матчей во всех турнирах за Челси, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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