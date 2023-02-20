iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Влаховича заблокировал трансфер игрока этой зимой

Серб все никак не покинет Турин.
Вчера, 23:42
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Душан Влахович должен был перейти в один из клубов АПЛ, но его агент заблокировал сделку, пишет AS.

Изданию неизвестно, с кем конкретно вел переговоры Ювентус, но обсуждалась сделка размером в 100-120 млн евро.

Предположительно речь идет о Манчестер Юнайтед, которые как раз искали центрфорварда в зимнее трансферное окно. Однако подтверждений этому нет.

Клубы были готовы подписать сделку, но в последний момент вмешался агент Влаховича и заблокировал трансфер.

Теперь летом за игрока развернеться нешуточная борьба, ведь Ювентус не прочь расстаться с игроком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Душан Влахович

Статьи по теме

Наверстывание упущенного: Ювентус на выезде добыл победу над Специей Коваленко Наверстывание упущенного: Ювентус на выезде добыл победу над Специей Коваленко
Руководство Ювентуса поставило Аллегри задачу выиграть еврокубок Руководство Ювентуса поставило Аллегри задачу выиграть еврокубок
Реал намерен отыскать летом замену Бензема Реал намерен отыскать летом замену Бензема
Ювентус минимально обыграл Фиорентину в матче с двумя незасчитанными голами Ювентус минимально обыграл Фиорентину в матче с двумя незасчитанными голами
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина00:46
Стало известно, в какую сумму Шахтер оценивает Трубина
Европа00:19
Модрич: "Хочу заслужить контракт с Реалом, а не получить в подарок"
Вчера, 23:55
Европа23:55
Румынский аутсайдер подписал украинского вратаря
Европа23:42
Агент Влаховича заблокировал трансфер игрока этой зимой
Лига Европы23:31
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
Европа23:25
Малиновский не смог вернуться с командой из Тулузы в Марсель из-за допинг-контроля
Биатлон23:05
Пидручный номинирован на главный сюрприз ЧМ в Обергофе
Лига конференций22:58
Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа22:32
Клопп и Анчелотти обменялись комплиментами накануне матча
Теннис22:16
Крутых потерпел поражение в дебютном матче в основной сетке турнира ATP
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK