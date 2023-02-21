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Жоржиньо поделился деталями перехода в Арсенал

Итальянец поверил в проект "канониров".
Сегодня, 18:20
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Хавбек Жоржиньо рассказал о причинах перехода из Челси в Арсенал.

"Несомненно, Артета – одна из причин. Он позвонил мне, и все произошло очень быстро, мы заключили сделку менее чем за 48 часов. Я поговорил с Челси и понял, что больше не вхожу в их планы.

Я хотел прогрессировать, и проект Арсенала подходит для этого. Это молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит мне по характеристикам.

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Я рассмотрел все варианты и принял решение. Иногда нужно смириться с тем, что вы выходите из проекта, и что все когда-то подходит к концу", – сказал Жоржиньо в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету 31-летнего итальянца уже 3 матча за Арсенала в рамках АПЛ, в которых игрок отличился важным голом в ворота Астон Виллы, однако он был переписан на Эмилиано Мартинеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал жоржиньо

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