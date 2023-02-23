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Оуэн: Не думал, что Нуньес будет настолько сырым, но у него есть задатки топ-игрока

Англичанин поддержал новичка мерсисайдского клуба.
Сегодня, 18:51
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Бывший нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн высказался об игре форварда клуба Дарвина Нуньеса.

"Я не думал, что он будет таким сырым, когда придет в Ливерпуль. За него заплачены большие деньги, и когда я наблюдал за ним в Лиге чемпионов в прошлом году, он был абсолютно великолепен, он делает вещи, от которых захватывает дух.

Его нужно тренировать, чтобы он стал топ-игроком. Игрок, с которым я бы, вероятно, сравнил его – пусть и не по стилю, – это Дидье Дрогба. Когда он приехал, люди смеялись над ним весь первый сезон. Его касания мяча были ужасны, он допускал много ошибок, но потом он адаптировался.

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Я думаю, что с этим парнем может произойти что-то подобное. Он еще весьма необузданный, и потребуется много тренерской работы, но у него есть задатки топ-игрока", – сказал Оуэн в интервью BT Sport.

В текущем сезоне на счету Нуньеса 6 голов и 3 ассиста в 17 матчах в рамках АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Майкл Оуэн Дарвин Нуньес

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