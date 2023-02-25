Поттеру и его семье желали смерти разъяренные фанаты

Главный тренер Челси Грэм Поттер рассказал, что фанаты клуба желали ему и его родным смерти.

"Несмотря на то, что я получал поддержку, мне приходили и не очень приятные электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям, так что, конечно, их не очень приятно получать.

Задача для меня заключается в следующем: "Хорошо, как мне себя вести?" Чем выше ты поднимаешься, тем большее давление на тебя оказывается как на человека. Я хочу преуспеть здесь. Есть чушь, что меня не волнует это. Откуда это берется? Где ваши доказательства на этот счет?

Если вы пойдете на работу, и кто-то будет ругаться на вас, это будет неприятно. Вы можете ответить на это двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы будете знать, что я лгу. Всем небезразлично, что думают люди, потому что мы запрограммированы на социальные связи.

Спросите мою семью, какой была жизнь у меня и у них. Это было совсем не приятно. Я понимаю, что болельщики расходятся по домам раздраженными из-за того, что команда не побеждает, но, уверяю вас, моя жизнь за последние три-четыре месяца была довольно заурядной, не считая того факта, что я очень благодарен за этот опыт.

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Угрозы? Нужно отложить это в сторону. К счастью, это единичный инцидент, и он мог произойти где угодно.

Меня это не совсем потрясло. Я думаю, это просто разовый случай. Я не придаю этому большого значения.

Это неприятно, и это неприятно для семьи. Можно принять критику, можно принять то, что тебя освистывают, если ты проигрываешь матч, можно принять абсолютно все, что встречается на твоем пути.

Конечно, есть грань, но я не был первым человеком, в отношении которого грань была пересечена, а в данном случае она, возможно, была пересечена", – сказал Поттер в интервью Sky Sports.

Напомним, следующей проверкой Грэма Поттера станет матч чемпионата Англии против Тоттенхэма, который состоится в воскресенье, 26 февраля.