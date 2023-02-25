iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Поттеру и его семье желали смерти разъяренные фанаты

Наставник лондонского клуба потрясен угрозами в свой адрес.
Сегодня, 11:39
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Главный тренер Челси Грэм Поттер рассказал, что фанаты клуба желали ему и его родным смерти.

"Несмотря на то, что я получал поддержку, мне приходили и не очень приятные электронные письма, в которых люди желали смерти мне и моим детям, так что, конечно, их не очень приятно получать.

Задача для меня заключается в следующем: "Хорошо, как мне себя вести?" Чем выше ты поднимаешься, тем большее давление на тебя оказывается как на человека. Я хочу преуспеть здесь. Есть чушь, что меня не волнует это. Откуда это берется? Где ваши доказательства на этот счет?

Если вы пойдете на работу, и кто-то будет ругаться на вас, это будет неприятно. Вы можете ответить на это двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы будете знать, что я лгу. Всем небезразлично, что думают люди, потому что мы запрограммированы на социальные связи.

Спросите мою семью, какой была жизнь у меня и у них. Это было совсем не приятно. Я понимаю, что болельщики расходятся по домам раздраженными из-за того, что команда не побеждает, но, уверяю вас, моя жизнь за последние три-четыре месяца была довольно заурядной, не считая того факта, что я очень благодарен за этот опыт.

Читайте также: Игроки Челси сомневаются, что Поттер преодолеет кризис

Угрозы? Нужно отложить это в сторону. К счастью, это единичный инцидент, и он мог произойти где угодно.

Меня это не совсем потрясло. Я думаю, это просто разовый случай. Я не придаю этому большого значения. 

Это неприятно, и это неприятно для семьи. Можно принять критику, можно принять то, что тебя освистывают, если ты проигрываешь матч, можно принять абсолютно все, что встречается на твоем пути.

Конечно, есть грань, но я не был первым человеком, в отношении которого грань была пересечена, а в данном случае она, возможно, была пересечена", – сказал Поттер в интервью Sky Sports.

Напомним, следующей проверкой Грэма Поттера станет матч чемпионата Англии против Тоттенхэма, который состоится в воскресенье, 26 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

Статьи по теме

Боули собирается купить еще один клуб Боули собирается купить еще один клуб
Месси и Роналду без Золотых мячей и доллар по пять: каким был мир, когда Тоттенхэм выиграл свой последний трофей Месси и Роналду без Золотых мячей и доллар по пять: каким был мир, когда Тоттенхэм выиграл свой последний трофей
Кукурелья назвал главную цель Челси на сезон Кукурелья назвал главную цель Челси на сезон
Игроки Челси сомневаются, что Поттер преодолеет кризис Игроки Челси сомневаются, что Поттер преодолеет кризис
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:12
Энцо: Месси - лучший игрок всех времен, это не обсуждается
Украина13:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа13:37
Жиру определился со своим будущим в Милане
ММА13:13
Президент Bellator хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе
ММА12:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:45
Бокс: расписание боев
Европа12:33
Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка
Европа12:11
Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси
Киберспорт11:50
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа11:39
Поттеру и его семье желали смерти разъяренные фанаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK