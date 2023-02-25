Мерсон: Челси не победит Тоттенхэм, если будут играть Мудрик и Мадуэке

Бывший футболист Арсенала Пол Мерсон заявил, что Челси не сможет победить Тоттенхэм с вингером Михаилом Мудриком в составе.

"Это один из важнейших матчей сезона для Челси. Это две команды, которые не любят друг друга. Если Челси проиграет, это усилит давление на Поттера. А я хочу, чтобы он остался. Я не уверен, что он привел этих игроков. Я наблюдаю за этими новичками и думаю, лучше ли они игроков, которые уже были в команде? Точно нет.

Надеюсь, что Поттер выставит следующий стартовый состав: Кепа, Рис Джеймс, Бен Чилвелл, Бенуа Бадьяшиль, Тиагу Силва, Энцо Фернандес, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Рахим Стерлинг, Кай Хаверц и Жоау Фелиш. Если сыграет эта команда, то Челси победит Тоттенхэм со счетом 3:0.

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Если Поттер сыграет с Михаилом Мудриком и Чуквунонсо Мадуэке, они не победят", – сказал Мерсон в интервью Sky Sports.

Напомним, матч Тоттенхэм – Челси состоится в воскресенье, 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.