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Экс-тренер Челси: Мудрику будет тяжело достичь уровня Шевченко

Аврам Грант высказался о перспективах украинца.
Сегодня, 15:52
Аврам Грант
Аврам Грант

Бывший главный тренер Челси Аврам Грант поделился мыслями о перспективах Михаила Мудрика.

По словам специалиста, ему тяжело сравнивать вингера с Андреем Шевченко, но он отметил, что достичь такого уровня Мудрику будет тяжело.

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Не хочу много говорить о нем в Челси, но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант наилучшим образом.

Андрей Шевченко - большой талант. Я не могу сравнивать его с Мудриком. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко. Но не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из своего таланта.

Мудрик и Хвича Кварацхелия - талантливые игроки. Но я не люблю сравнивать футболистов. Я хотел бы, чтобы они развивали свои лучшие качества. Это то, что я сейчас делаю в Африке, как тренер сборной Замбии. Там у игроков есть талант, страсть, и мы стараемся выжать как можно больше из их таланта", - сказал Грант

Напомним, Мудрик провел за Челси пять матчей и не отличился результативными действиями на данный момент.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Аврам Грант Михаил Мудрик

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