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Гвардиола - о Фодене: Он - бриллиант, он - ключевой игрок для нас

Испанец высказался о талантливом хавбеке.
Сегодня, 16:55
Фил Фоден и Пеп Гвардиола
Фил Фоден и Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о Филе Фодене.

Испанец заявил, что он по-прежнему верит в игрока несмотря на то, что в последних матчах он играл меньше обычного.

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"Если вам кажется, что я потерял доверие к Филу, забудьте об этом. Он для нас - ключевой игрок, он - прекрасный парень. Фоден - наш бриллиант", приводит слова испанца Фабрицио Романо..

Cтоит отметить, что после перерыва на ЧМ-2022 Фоден лишь единожды провел больше 80 минут на поле. Это было в последнем туре, где Ман Сити сыграл вничью с Ноттингем Форрест.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити Пеп Гвардиола Фил Фоден

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