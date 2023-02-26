Тренер Тоттенхэма: Мы рады победе над Челси, судья был хорош

Тренер Тоттенхэма Кристиан Стеллини прокомментировал победу над Челси (2:0) в рамках 25-го тура АПЛ.

"Мы хотели победить, отлично сыграть и бороться за каждый мяч. И мы рады за болельщиков, клуб и, конечно, за нас и Антонио, который все еще дома. Ожидаю, что Конте вернется на этой неделе.

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Отмененное удаление? Судья был хорош и объяснил нам ситуацию. ВАР нужно было время, чтобы изучить эпизод, поэтому они не торопились принять решение", – сказал Стеллини в интервью BBC.

После 25 туров Тоттенхэм занимает четвертое место, набрав 45 очков.