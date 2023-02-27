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Президент ПСЖ поддержал Гальтье после победы над Марселем

Глава клуба верит в успех действующего наставника.
Сегодня, 16:19
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что доверяет главному тренеру клуба Кристофу Гальтье после победы над Марселем (3:0).

"Я очень счастлив. Команда провела отличный матч, и мы увидели отличный ПСЖ. Я всегда был уверен в моих игроках и моем тренере. Мы провели действительно хорошую игру. Это ПСЖ, это наш уровень, мы победили стильно. Мы играли против отличного Марселя, но показали настоящее лицо ПСЖ. Я увидел много положительного. Это был матч не за три очка, а за шесть. Игра была очень агрессивной. Вместе с предстоящей игрой против Нанта это станет отличной подготовкой к Лиге чемпионов.

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Я всегда верил в моего тренера. Я знаю, что он способен нам дать. После чемпионата мира было сложно всем, но особенно ПСЖ, так как многие наши игроки ездили на турнир. Было много травм. Это не оправдание.

Уверенность в матче с Баварией? Всегда. Этот матч с Марселем даст игрокам и всем остальным большую уверенность", – сказал Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Напомним, Гальтье могли уволить из ПСЖ в случае неудач в матчах с Лиллем и Марселем, однако обе игры парижане выиграли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи Кристоф Гальтье

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