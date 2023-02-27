Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года по версии FIFA
Аргентинец обошел в голосовании Куртуа и Буну.
Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признал лучшим голкипером года по версии FIFA.
Страж ворот "небесно-голубых" обошел в голосовом своих коллег по цеху Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии) и Яссин Буну (Севилья, сборная Марокко).
#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper Award 2022 goes to @emimartinezz1! 🧤 pic.twitter.com/rqgeU9UwtK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023
Напомним, Мартинес помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре, став лучшим голкипером турнира.
Ранее сообщалось, что Мэри Эрпс - лучшая вратарь года по версии ФИФА.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными номинациями церемонии награждения ФИФА The Best.