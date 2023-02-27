iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года по версии FIFA

Аргентинец обошел в голосовании Куртуа и Буну.
Вчера, 22:38
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признал лучшим голкипером года по версии FIFA.

Страж ворот "небесно-голубых" обошел в голосовом своих коллег по цеху Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии) и Яссин Буну (Севилья, сборная Марокко).

Напомним, Мартинес помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре, став лучшим голкипером турнира.

Ранее сообщалось, что Мэри Эрпс - лучшая вратарь года по версии ФИФА.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными номинациями церемонии награждения ФИФА The Best.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: The best FIFA голкипер года эмилиано мартинес

Статьи по теме

Куртуа, ван Дейк и Холанд попали в сборную года по версии FIFA Куртуа, ван Дейк и Холанд попали в сборную года по версии FIFA
Сарина Вигман - лучший женский тренер по версии FIFA Сарина Вигман - лучший женский тренер по версии FIFA
Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси
Неплохое развлечение: Герой чемпионата мира посетил казино в Лондоне Неплохое развлечение: Герой чемпионата мира посетил казино в Лондоне
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:53
Европа23:53
The Best FIFA Awards: Месси - лучший игрок года, Мартинес - лучший вратарь
Европа23:47
Месси - лучший игрок года по версии ФИФА
Европа23:36
Путельяс - футболистка года по версии ФИФА
Европа23:23
Куртуа, ван Дейк и Холанд попали в сборную года по версии FIFA
Европа22:58
Скалони - тренер года по версии ФИФА
Европа22:54
Сарина Вигман - лучший женский тренер по версии FIFA
Европа22:48
Марцин Олексы - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол
Европа22:38
Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года по версии FIFA
Европа22:32
Мэри Эрпс - лучшая вратарь года по версии ФИФА
Европа22:25
Футболист ПСЖ обвиняется в изнасиловании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK