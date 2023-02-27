Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года по версии FIFA

Аргентинец обошел в голосовании Куртуа и Буну.

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признал лучшим голкипером года по версии FIFA.

Страж ворот "небесно-голубых" обошел в голосовом своих коллег по цеху Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии) и Яссин Буну (Севилья, сборная Марокко).

Напомним, Мартинес помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре, став лучшим голкипером турнира.

Ранее сообщалось, что Мэри Эрпс - лучшая вратарь года по версии ФИФА.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными номинациями церемонии награждения ФИФА The Best.