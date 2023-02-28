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Лидер обороны Челси пропустит до шести недель из-за травмы

Дела у "синих" стали еще хуже.
Сегодня, 19:32
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Челси подтвердил, что защитник Тьяго Силва получил повреждение связок колена во время воскресного поражения от Тоттенхэма со счетом 0:2.

38-летний центрбек захромал всего через 19 минут после стартового свистка. В итоге его заменил Уэсли Фофана.

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"Синие" не назвали официальных сроков его возвращения, но в сообщениях говорится, что защитник может отсутствовать до шести недель, передает Sky Sports.

Временные рамки восстановления исключают участие бразильца в ответном матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Если "пенсионеры" пройдут в четвертьфинал, Силва пропустит матчи и этой стадии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Тьяго Силва

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