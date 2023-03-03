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Бускетс стал рекордсменом по количеству побед в Эль-Классико

Хавбек Барселоны обогнал легенду Реала.
Сегодня, 00:33
Серхио Бускетс (справа) / Getty Images
Серхио Бускетс (справа) / Getty Images

Каталонская Барселона добыла минимальную победу над Реалом в первом матче полуфинала Кубка Испании..

Для хавбека "сине-гранатовых" Серхио Бускетса этот матч стал примечательным.

Опытный испанец добыл 22 победу в играх между Барсой и Реалом. Этот показатель - рекордный для игроков обеих команд.

Ранее наибольшее количество побед в Эль-Классико добывал легендарный игрок Реала Пако Хенто, остановившийся на отметке в 21 триумф над каталонцами.

Напомним, что Бускетс также стал рекордсменом по количеству сыгранных Эль-Классико, обогнав Лео Месси и Серхио Рамоса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эль-классико Серхио Бускетс

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