Бускетс стал рекордсменом по количеству побед в Эль-Классико

Каталонская Барселона добыла минимальную победу над Реалом в первом матче полуфинала Кубка Испании..

Для хавбека "сине-гранатовых" Серхио Бускетса этот матч стал примечательным.

Опытный испанец добыл 22 победу в играх между Барсой и Реалом. Этот показатель - рекордный для игроков обеих команд.

Ранее наибольшее количество побед в Эль-Классико добывал легендарный игрок Реала Пако Хенто, остановившийся на отметке в 21 триумф над каталонцами.

Напомним, что Бускетс также стал рекордсменом по количеству сыгранных Эль-Классико, обогнав Лео Месси и Серхио Рамоса.