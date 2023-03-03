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Альварес дал совет Чендлеру на бой с Макгрегором

Ирландец слаб лишь в одной стихии.
Сегодня, 19:20
Майкл Чендлер / Getty Images
Майкл Чендлер / Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес высказался о предстоящем бое Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

"Защита Чендлера – отстой. У него плохая защита и бокс. Он бросает бомбы, но Конор слишком быстр, чтобы попасть под что-нибудь, что бросает Майкл.

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Чувствую, что Майк должен бороться, и бороться быстро. Если он этого не сделает, то это будет плохая ночь для него", – заявил Альварес в интервью MMA Fighting.

Напомним, Макгрегор и Чендлер возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок.

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