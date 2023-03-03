Клопп восхитился игрой Манчестер Юнайтед в этом сезоне

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался перед матчем против Манчестер Юнайтед.

"В жизни очень много вещей, которые гораздо важнее футбола, но на 95 или 98 минут в воскресенье футбол станет самой важной вещью. Мне это нравится. Весь мир будет смотреть этот матч. Большая игра, которую я с нетерпением жду. Когда бы мы ни играли с Ман Юнайтед, это всегда большой матч.

В последние несколько лет мы неплохо играли против них. Мы знаем, что Юнайтед проводит сезон гораздо лучше, чем мы, но к предстоящей игре это не имеет отношения. Они выиграли Кубок лиги, и это чудесное ощущение, но потом ты осознаешь, что времени на празднование нет. МЮ превратился в машину по достижению результата. Они по-прежнему ведут борьбу за победу в АПЛ.

Это сильный соперник, но мы знаем, что в футболе возможно все. Мы просто должны подготовиться на 100% и удостовериться в том, что хотим победить сильнее, чем парни из другой команды.

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Нужно правильно использовать силу наших болельщиков. Я хочу, чтобы мы выжали из этого сезона все возможное. Нужно совершать решительные шаги. Есть пять миллионов причин, по которым я хочу выиграть предстоящий матч.

Невозможно радоваться тому, что в Ман Юнайтед происходит что-то хорошее, когда ты тренер Ливерпуля", – сказал Клопп в интервью The Athletic

Напомним, в воскресенье, 5 марта, Ливерпуль сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках 26-го тура АПЛ. Матч начнется в 18:30 по Киеву.