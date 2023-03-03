iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе

Красивый поступок француза.
Вчера, 22:32
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Оливье Жиру поддержал 10-летнего французского мальчика, который стал жертвой школьного буллинга.

Некий Маэль Готье настолько устал терпеть издевательства от одного из своих одноклассников, что родителям пришлось забрать его из школы.

О этой истории услышал нападающий сборной Франции и Милана Оливье Жиру. Футболист похвалил парня, а также предложил встретиться, чтобы лично пригласить мальчика на матч.

"Ребенок не должен менять школу из-за издевательств. Когда слышишь о таком, это ранит твое сердце", – сказал форвард Милана в интервью RTL.

Также Жиру обратился к Маэлю и пригласил его на матч Милана: "Ты очень смелый, я восхищен тобой. Я хотел бы встретиться и пригласить тебя на игру".

Отец Маэля рассказал, что они не ожидали такого подарка, и вдвойне рады, потому что Маэль - большой фанат футбола.

Интересно, что после обращения Жиру, семья обидчика пришяла решение сменить школу, так что Маэль смог вернуться в свой класс к друзьям.

Напомним, что сейчас Оливье Жиру пытается продолжить свой контракт с Миланом.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливье Жиру

Статьи по теме

Жиру определился со своим будущим в Милане Жиру определился со своим будущим в Милане
Жиру остается в сборной Франции Жиру остается в сборной Франции
Жиру определился со своим будущим в Милане Жиру определился со своим будущим в Милане
Жиру назвал условия, при которых готов продлить контракт с Миланом Жиру назвал условия, при которых готов продлить контракт с Миланом
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:52
The Lima Major 2023: Evil Genius в непростом матче одолели Aster
Киберспорт00:46
ESL Pro League Season 17: FURIA обыграла Movistar, SAW уступили BIG
Европа00:38
Наполи - Лацио 0:1: Видео гола и обзор матча чемпионата Италии
Украина00:17
В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой
Вчера, 23:55
Европа23:55
Ювентус не собирается выкупать у ПСЖ Паредеса
Европа23:39
Боруссия в непростом поединке разобралась с РБ Лейпциг
Европа23:35
Наполи с минимальным счетом уступил Лацио
Киберспорт23:15
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа22:50
Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны
Европа22:32
Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK