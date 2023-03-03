Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе

Оливье Жиру поддержал 10-летнего французского мальчика, который стал жертвой школьного буллинга.

Некий Маэль Готье настолько устал терпеть издевательства от одного из своих одноклассников, что родителям пришлось забрать его из школы.

О этой истории услышал нападающий сборной Франции и Милана Оливье Жиру. Футболист похвалил парня, а также предложил встретиться, чтобы лично пригласить мальчика на матч.

"Ребенок не должен менять школу из-за издевательств. Когда слышишь о таком, это ранит твое сердце", – сказал форвард Милана в интервью RTL.

Также Жиру обратился к Маэлю и пригласил его на матч Милана: "Ты очень смелый, я восхищен тобой. Я хотел бы встретиться и пригласить тебя на игру".

Отец Маэля рассказал, что они не ожидали такого подарка, и вдвойне рады, потому что Маэль - большой фанат футбола.

Интересно, что после обращения Жиру, семья обидчика пришяла решение сменить школу, так что Маэль смог вернуться в свой класс к друзьям.

Напомним, что сейчас Оливье Жиру пытается продолжить свой контракт с Миланом.