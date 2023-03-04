Артета - о камбэке с Борнмутом: Это было сумасшествие

В рамках 26 тура чемпионата Англии Арсенал совершил невероятный камбэк с Борнмутом.

Наставник "канониров" Микель Артета высказался о прошедшем поединке.

По словам специалиста, добыть победу в таком стиле - настоящее сумасшествие.

"Невероятно счастлив. Это было просто сумасшествие. Ощущение счастья и радости. Это был действительно особый способ победить. Очень горжусь командой. Они никогда не сдавались. Нет ничего подобного разделению таких моментов вместе с командой. Очень рад за Нелсона.

Это просто еще одна игра, еще три очка. Победить трижды за одну неделю очень важно. Хотим лидировать как можно дольше. Есть еще много матчей, которые можно и проиграть, но в этом вся прелесть.

Запомню этот день из-за нескольких вещей. Мне понравилась инициатива футболистов, смелость, характер и то, как они делали все. Когда все плохо и тяжело - так поступают большие команды", - сказал Артета.

Напомним, что в победу не верила даже пресс-служба клуба, допустившая забавную ошибку