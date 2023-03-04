iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета - о камбэке с Борнмутом: Это было сумасшествие

Испанец поделился эмоциями после победы на последних мгновениях матча.
Сегодня, 21:46
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Англии Арсенал совершил невероятный камбэк с Борнмутом.

Наставник "канониров" Микель Артета высказался о прошедшем поединке.

По словам специалиста, добыть победу в таком стиле - настоящее сумасшествие.

"Невероятно счастлив. Это было просто сумасшествие. Ощущение счастья и радости. Это был действительно особый способ победить. Очень горжусь командой. Они никогда не сдавались. Нет ничего подобного разделению таких моментов вместе с командой. Очень рад за Нелсона.

Это просто еще одна игра, еще три очка. Победить трижды за одну неделю очень важно. Хотим лидировать как можно дольше. Есть еще много матчей, которые можно и проиграть, но в этом вся прелесть.

Запомню этот день из-за нескольких вещей. Мне понравилась инициатива футболистов, смелость, характер и то, как они делали все. Когда все плохо и тяжело - так поступают большие команды", - сказал Артета.

Напомним, что в победу не верила даже пресс-служба клуба, допустившая забавную ошибку

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

Зинченко не лидер: Каррагер высмеял Гари Невилла за прогноз по поводу украинца Зинченко не лидер: Каррагер высмеял Гари Невилла за прогноз по поводу украинца
Зинченко получил высокую оценку от Whoscored за матч против Борнмута Зинченко получил высокую оценку от Whoscored за матч против Борнмута
В Арсенале не верили в победу и допустили забавную ошибку в соцсетях В Арсенале не верили в победу и допустили забавную ошибку в соцсетях
Арсенал в добавленное время вырвал победу над Борнмутом Арсенал в добавленное время вырвал победу над Борнмутом
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Европа23:24
Усик: Меня мотивирует то, что я должен помогать своему народу
Европа22:57
Зинченко не лидер: Каррагер высмеял Гари Невилла за прогноз по поводу украинца
Европа22:51
Доннарумма пропустил гол в "ближний" дальним ударом с острого угла
Европа22:44
Трубин получил особую карточку в FIFA 23
Бокс22:36
Боксера страны-террориста заставили заклеить триколор перед выходом на ринг
НХЛ22:18
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа22:12
Поттер: Челси необходимо сосредоточиться на матчах
Европа22:05
Бавария удержала победу над Штутгартом и вернулась на вершину Бундеслиги
Европа21:46
Артета - о камбэке с Борнмутом: Это было сумасшествие
Украина21:35
Динамо - Ингулец 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK