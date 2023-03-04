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Зинченко не лидер: Каррагер высмеял Гари Невилла за прогноз по поводу украинца

Легенде Манчестер Юнайтед должно быть стыдно за свои слова, сказанные в начале сезона.
Вчера, 22:57
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко ведет уже вторую команду к чемпионскому титулу Английской Премьер-лиги.

Перейдя прошлым летом из Манчестер Сити в Арсенал, 26-летний украинец получил не только стабильное место в основном составе, но и больше возможностей влиять на команду, в том числе будучи лидером раздевалки.

Однако когда этот трансфер состоялся, у него появился один критик. Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл, ныне работающий экспертом и комментатором на Sky Sports, скептически отнесся к переходу Александра, заявив, что он вовсе не лидер.

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Спустя полгода Арсенал с 5-очковым отрывом лидирует в чемпионате и всерьез претендует на первый с 2004 года титул, а Зинченко отыгрывает в этом немаловажную роль. 

Так что друг Невилла, а ранее непримиримый соперник, Джейми Каррагер не упустил возможности подколоть "эксперта".

Напомним, что недавно на ISPORT вышла адаптация материала журналиста The Telegraph Сэма Дина, в котором он выделил особенности игры Александра Зинченко и то, как он непосредственно влияет на успешные результаты Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гари Невилл Джейми Каррагер Арсенал Лондон Александр Зинченко

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