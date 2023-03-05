Робертсон - о разгроме МЮ: Такое случается, когда все игроки уверены в себе

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон поделился мыслями о разгромной победе над МЮ со счетом 7:0.

По словам шотландца, "красные" не могли предвидеть подобный исход поединка.

Когда играют две большие команды - первый гол всегда имеет решающее значение. Послание от Клоппа в перерыве было примерно таким же.

В итоге все пошло по плану, даже чуть больше. Мы не могли предвидеть такой счет, но когда все игроков уверены в себе - происходит подобное.

Чувствовалось, что мы превосходили соперника и всегда знали, где окажется мяч. Впереди у нас еще одна большая игра в следующую субботу", - сказал Робертсон.

Стоит отметить, что Ливерпуль поднялся на пятое место и отстает от Тоттенхэма всего на 3 очка, имея матч в запасе.