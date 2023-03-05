Вива Роналду: Болельщики Ливерпуля троллили Тен Хага, скандируя фамилию португальца
Фанаты "красных" воспевали форварда, покинувшего манкунианцев.
В рамках 26 тура АПЛ Ливерпуль разгромил МЮ со счетом 7:0
Фанатам "красных" оказалось мало победы своих любимцев и они решили еще и потроллить наставника манкунианцев Эрика тен Хага.
Болельщики мерсисайдцев скандировали "Вива Роналду" перед лицом нидерландского специалиста.
Стоит отметить, что одной из причин ухода португальца из стана "красных дьяволов" стал конфликт с тен Хагом.